Москва, , 18:32 — REGNUM Проект трёхлетнего бюджета одобрен правительством России 22 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным Digital.ac.gov.ru

«Законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов одобрен на заседании правительства», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что при формировании бюджета правительство исходило «из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президента».

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин: мы предусмотрели средства на бесплатную медицинскую помощь