Москва, 22 сентября 2022, 18:32 — REGNUM Проект трёхлетнего бюджета одобрен правительством России 22 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.
«Законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов одобрен на заседании правительства», — говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что при формировании бюджета правительство исходило «из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президента».
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