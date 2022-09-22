Валуйки, Белгородская область, 22 сентября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Воронка радиусом 12 метров образовалась на территории села Двулучное (Валуйский городской округ, Белгородская область) в результате обстрела со стороны ВСУ, написал 22 сентября глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Богдан Борман ИА REGNUM Воронка от бомбы, попадание недалеко от дома — никто не пострадал. Мариуполь, август 2022 г.

Отметив, что в селе есть разрушения и что «один дом нужно отстраивать заново», ещё по одному повреждённому «будет произведена дополнительная экспертиза», Гладков добавил: «Самое главное — жертв и пострадавших нет. С остальным поможем».

Ранее глава Белгородской области объявил о продлении до 7 октября жёлтого уровня террористической опасности в регионе.