Валуйский район, Белгородская область, 22 сентября 2022, 18:17 — REGNUM ВСУ обстреляли днём 22 сентября село Двулучное Валуйского городского округа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате обстрела есть разрушения. На месте находятся глава округа Алексей Дыбов и министр ЖКХ Алексей Ботвиньев. По их докладу, один дом не подлежит восстановлению, по ещё одному проведут экспертизу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области с 22 сентября продлён высокий уровень террористической опасности.
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