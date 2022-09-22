Валуйский район, Белгородская область, 22 сентября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли днём 22 сентября село Двулучное Валуйского городского округа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ткоеграм-канал Вячеслава Гладкова Воронка после обстрела ВСУ

В результате обстрела есть разрушения. На месте находятся глава округа Алексей Дыбов и министр ЖКХ Алексей Ботвиньев. По их докладу, один дом не подлежит восстановлению, по ещё одному проведут экспертизу.

«В результате попадания снаряда образовалась воронка радиусом 12 метров. Самое главное — жертв и пострадавших нет. С остальным поможем», — пообещал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области с 22 сентября продлён высокий уровень террористической опасности.