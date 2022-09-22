Вашингтон, , 18:16 — REGNUM Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении полиции нравов Исламской Республики Иран, сообщает 22 сентября пресс-служба Минфина США.

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По утверждению ведомства, санкции вводятся в связи с гибелью Махсы Амини, умершей после задержания иранскими полицейскими, а также «за злоупотребления и насилие над иранскими женщинами и нарушения прав мирных протестующих в Иране».

«Полиция нравов несет ответственность за недавнюю гибель 22-летней Махсы Амини, которая была задержана и арестована за якобы неправильное ношение хиджаба», — утверждает американский Минфин.

Санкционный режим будет распространяться на главу иранской полиции нравов и других официальных лиц этого ведомства.

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