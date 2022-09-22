Югорск, Югра, , 18:13 — REGNUM Мобилизованные жители Югорска (ХМАО), получившие повестки, не стали отсиживаться дома и прятаться за свою работу, а пришли 22 сентября в ТЦ «Югра-Презент». Об этом написал глава города Алексей Харлов в своём телеграм-канале.

Военный билет (мобилизация) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«У ребят накопились вопросы, потому что информации пока мало. Некоторые из них, судя по вопросам, даже были уверены, что вот-вот поедут в учебки. Но военный комиссар чётко объяснил, кто будет мобилизован в первую очередь. Интересовались, что брать с собой, в какие военные части их распределят, какую амуницию надо докупить. Эти ребята уже герои», — отметил Алексей Харлов.

Глава Югорска подчеркнул, какой бы негатив ни сообщали бы интернет-тролли про частичную мобилизацию в России, призванные запасники из Югорска точно знают, цели специальной военной операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября 2022 года указом президента России Владимира Путина в стране объявлена частичная мобилизация военных запаса. Призыву подлежит около 300 тысяч резервистов.

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