Югорск, Югра, 22 сентября 2022, 18:13 — REGNUM Мобилизованные жители Югорска (ХМАО), получившие повестки, не стали отсиживаться дома и прятаться за свою работу, а пришли 22 сентября в ТЦ «Югра-Презент». Об этом написал глава города Алексей Харлов в своём телеграм-канале.

Военный билет (мобилизация)
Военный билет (мобилизация)
Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«У ребят накопились вопросы, потому что информации пока мало. Некоторые из них, судя по вопросам, даже были уверены, что вот-вот поедут в учебки. Но военный комиссар чётко объяснил, кто будет мобилизован в первую очередь. Интересовались, что брать с собой, в какие военные части их распределят, какую амуницию надо докупить. Эти ребята уже герои», — отметил Алексей Харлов.

Глава Югорска подчеркнул, какой бы негатив ни сообщали бы интернет-тролли про частичную мобилизацию в России, призванные запасники из Югорска точно знают, цели специальной военной операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября 2022 года указом президента России Владимира Путина в стране объявлена частичная мобилизация военных запаса. Призыву подлежит около 300 тысяч резервистов.

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