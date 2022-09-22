Астана, , 18:38 — REGNUM Спорные территории на киргизско-таджикской границе являются лишь поводом для вооружённых конфликтов между Таджикистаном и Киргизией. Об этом заявил директор Института евразийской интеграции (Казахстан) Уразгали Сельтеев, передаёт «Zakon. kz».

Лица Таджикистана JM Fumeau

«Надо называть вещи своими именами. Очевидно, что это агрессивные инициативные действия со стороны Таджикистана. Они хорошо спланированные и подготовленные. Эти атаки участились, стали более жёсткими и бескомпромиссными. Киргизской стороне приходится применять даже турецкие «байрактары» для их отражения», — отметил эксперт.

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По его мнению, реальной причиной происходящего может выступать желание таджикских властей создать условный образ «врага», маленькая победоносная война с которым будет отвлекать население Таджикистана от внутренних проблем страны.

Также собеседник считает, что в вооружённом конфликте между Таджикистаном и Киргизией могут быть заинтересованы транснациональные наркогруппировки.

«В Таджикистане очень много нарколабораторий, плюс непрерывно продолжается контрабанда из Афганистана. Не исключено, что так называемые наркобароны могут быть аффилированы с представителями таджикских властей. А граница нужна для переправки наркотиков дальше в другие страны», — пояснил Сельтеев.

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ИА REGNUM напоминает, что 14 сентября 2022 года на границе Киргизии и Таджикистана разгорелся очередной вооружённый конфликт. По информации киргизской стороны, таджикские пограничники незаконно проникли на неописанный участок границы в Баткенской области Киргизии.

Военные Таджикистана заняли боевые позиции и обстреляли киргизских пограничников, в том числе из миномётов, в ответ на требование покинуть эту местность. Затем обе страны стянули к границе дополнительные силы.

В итоге 16 сентября власти Киргизии и Таджикистана смогли договориться о прекращении огня, но перестрелки на границе продолжались до 20 сентября.

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