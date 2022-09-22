Таджикским властям нужна маленькая война, чтобы отвлечь население — эксперт
Астана, 22 сентября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Спорные территории на киргизско-таджикской границе являются лишь поводом для вооружённых конфликтов между Таджикистаном и Киргизией. Об этом заявил директор Института евразийской интеграции (Казахстан) Уразгали Сельтеев, передаёт «Zakon. kz».
«Надо называть вещи своими именами. Очевидно, что это агрессивные инициативные действия со стороны Таджикистана. Они хорошо спланированные и подготовленные. Эти атаки участились, стали более жёсткими и бескомпромиссными. Киргизской стороне приходится применять даже турецкие «байрактары» для их отражения», — отметил эксперт.
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По его мнению, реальной причиной происходящего может выступать желание таджикских властей создать условный образ «врага», маленькая победоносная война с которым будет отвлекать население Таджикистана от внутренних проблем страны.
Также собеседник считает, что в вооружённом конфликте между Таджикистаном и Киргизией могут быть заинтересованы транснациональные наркогруппировки.
«В Таджикистане очень много нарколабораторий, плюс непрерывно продолжается контрабанда из Афганистана. Не исключено, что так называемые наркобароны могут быть аффилированы с представителями таджикских властей. А граница нужна для переправки наркотиков дальше в другие страны», — пояснил Сельтеев.
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ИА REGNUM напоминает, что 14 сентября 2022 года на границе Киргизии и Таджикистана разгорелся очереднойвооружённый конфликт. По информации киргизской стороны, таджикские пограничники незаконно проникли на неописанный участок границы в Баткенской области Киргизии.
Военные Таджикистана заняли боевые позиции и обстреляли киргизских пограничников, в том числе из миномётов, в ответ на требование покинуть эту местность. Затем обе страны стянули к границе дополнительные силы.
В итоге 16 сентября власти Киргизии и Таджикистана смогли договориться о прекращении огня, но перестрелки на границе продолжались до 20 сентября.
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