Депутаты калужского Заксобрания продолжат помогать жителям Донбасса
Калуга, 22 сентября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Все фракции за участие в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса поблагодарил председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев в ходе сессии 22 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.
В рамках заседания депутаты продлили налоговые льготы для предприятий и инвесторов. Согласно принятому закону, промышленные предприятия, доля налогов которых составляет более 5% от общей суммы налоговых поступлений в консолидированный бюджет области, продолжат получать льготу по налогу на имущество. До 1 января 2024 года продлены также льготы по региональной части налога на прибыль для инвесторов, которые реализуют на территории Калужской области инвестиционные проекты и для инвесторов в сфере агропромышленного комплекса.
Для многодетных семей депутаты расширили возможности использования компенсации за земельный участок. В частности, парламентарии внесли изменения в закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям.
Еще одно изменение, принятое калужскими парламентариями, касается установления критерия оседлости — земельный участок или выплату смогут получить граждане, проживающие на территории региона не менее пяти лет.