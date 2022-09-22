Калуга, 22 сентября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Все фракции за участие в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса поблагодарил председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев в ходе сессии 22 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Спикер калужского областного парламента Геннадий Новосельцев

«Без всякого сомнения, все мы в Калужской области поддерживаем решение президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции. Хочу сказать спасибо всем фракциям. Мы вместе занимаемся сбором гуманитарной помощи. С первого дня начала специальной военной операции активно включились в эту работу. И я хочу поблагодарить депутатов. Будем и дальше это делать — до победы», — отметил Геннадий Новосельцев.

В рамках заседания депутаты продлили налоговые льготы для предприятий и инвесторов. Согласно принятому закону, промышленные предприятия, доля налогов которых составляет более 5% от общей суммы налоговых поступлений в консолидированный бюджет области, продолжат получать льготу по налогу на имущество. До 1 января 2024 года продлены также льготы по региональной части налога на прибыль для инвесторов, которые реализуют на территории Калужской области инвестиционные проекты и для инвесторов в сфере агропромышленного комплекса.

«Изменения направлены на поддержку инвесторов и будут способствовать росту объемов производства на территории региона, созданию высококвалифицированных рабочих мест, повышению оплаты труда, а также стимулированию налоговых поступлений», — прокомментировал спикер парламента Геннадий Новосельцев.

Для многодетных семей депутаты расширили возможности использования компенсации за земельный участок. В частности, парламентарии внесли изменения в закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям.

«Ранее вместо участка они могли получить выплату в размере 150 тысяч рублей, которую можно было использовать на оплату части обязательств по ипотеке, по договорам купли-продажи жилья, земельного участка, а также по договорам строительства дома. При этом многодетные семьи, у которых уже есть участок и дом, хотели бы потратить эти деньги на строительство пристройки. В региональный закон мы сегодня ввели норму, которая позволит им это сделать», — отметил председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев.

Еще одно изменение, принятое калужскими парламентариями, касается установления критерия оседлости — земельный участок или выплату смогут получить граждане, проживающие на территории региона не менее пяти лет.