Челябинск, , 18:09 — REGNUM Главы муниципалитетов Челябинской области должны лично заниматься вопросами частичной мобилизации. Такую задачу поставил им губернатор региона Алексей Текслер.

Медкомиссия в военкомате Александр Полегенько © ИА REGNUM

В частности, им необходимо регулярно проводить муниципальные призывные комиссии, а также быть в постоянном контакте с комитетами мобилизационной подготовки и военными комиссариатами. Правительство области и муниципалитеты должны мобилизовать свои усилия и всю необходимую помощь военным комиссариатам и призывным комиссиям.

«Со своей стороны, на уровне области, я уже вчера провёл соответствующую комиссию, подписал Постановление о выполнении мероприятий мобилизационного развёртывания в регионе», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России началась частичная мобилизация.