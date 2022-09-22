Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин попросил жителей региона, подлежащих частичной мобилизации, не обращаться в военкомат самостоятельно, а дождаться вручения повестки, передает 22 сентября корреспондент ИА REGNUM.

На призывном пункте Function.mil.ru

По словам Ильина, с утра 22 сентября в регионе начали активно выдавать повестки мобилизованным. Повестки вручаются местным жителям, которые являются военнообязанными, в возрасте от 20 до 50 лет.

«Военно-учетные специальности определяются Министерством обороны. Идти в военкомат не нужно. Нужно ждать повестки, когда придут представители военно-учетного стола и вручат её», — объяснил чиновник.

Кроме того, в областной администрации указали, что ограничений выезда за пределы региона для граждан нет. А в случае, если у военнообязанного нет возможности передать документы об имеющейся отсрочке — по частным обращениям, через формы обратной связи помогут сотрудники администрации или военно-учетного стола.

Читайте также: Власти Ленобласти материально и морально поддержат семьи мобилизованных

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти региона помогут семьям мобилизованных, кроме того, в случае ранения или смерти, призванные военнослужащие или их семьи, наряду с добровольцами, получат от 500 тыс. до 1,2 млн рублей компенсации.

Читайте также: Первый этап частичной мобилизации в Ленобласти продлится до начала октября

Напомним, 21 сентября президент РФ объявил о начале частичной мобилизации. Предполагается, что первый этап, по данным властей Ленобласти, продлится до начала октября. Всего в РФ будет мобилизовано 300 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Мобилизованные из Ленобласти получат региональные выплаты при ранениях