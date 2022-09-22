Киргизский эксперт: «Золотой век» Запада подходит к концу
Бишкек, 22 сентября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Вооружённый конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном создан искусственно внешними силами. Об этом заявил эксперт по вопросам региональной безопасности из Киргизии, полковникНурлан Досалиев, передаёт «Вечерний Бишкек».
Ветеран киргизских спецслужб напомнил, что в августе 2021 года армия США спешно бежала из Афганистана, а уже в начале 2022 года в соседнем Туркестанском регионе вспыхнули массовые антиправительственные беспорядки — поочерёдно в Казахстане, Горном Бадахшане и Каракалпакии.
«И везде следственные органы указывают на причастность к организации беспорядков западных структур, в том числе спецслужб США и стран Западной Европы», — добавил он.
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Собеседник отметил, что в августе текущего года США организовали на территории Таджикистана военные учения, в ходе которых изучали будущий театр военных действий.
«И в прошлом году, и в этом провокации на киргизско-таджикской границе происходят одновременно с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. С обеих сторон в боях погибло почти 300 человек. В Закавказье американцы вообще играют в открытую — перед очередными вооруженными провокациями Ереван посещали различные функционеры из США, в том числе директор ЦРУ», — уточнил он.
По словам эксперта, США пытаются привлечь таджикские власти на свою сторону, используя идею «правителя Большого Таджикистана» — ещё в 1998 году в журнале «Soldier of fortune» («Солдат удачи») был опубликован план-прогноз аналитических структур США, где в числе прочего обозначалось создание в начале XXI века Большого Таджикистана.
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«Это государство, по замыслу западных стратегов, должно образоваться путем слияния Таджикистана и северных территорий Афганистана, где проживают афганские таджики, а их там почти 13 миллионов человек», — пояснил он.
Также полковник акцентировал внимание на том, что Таджикистан не способен самостоятельно вестигибридную войну против Киргизии, а потому ему в этом активно помогает коллективный Запад во главе с США.
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При этом, как отметил Нурлан Досалиев, западная пропагандистская машина как обычно пытается во всём обвинить Россию и лично президентаВладимира Путина.
«Запад привык жить за счет других, паразитируя на других народах. «Золотой век» Запада подходит к концу. И главным врагом, главной причиной своих неудач запад видит Россию», — констатировал эксперт.
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