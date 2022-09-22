Москва, 22 сентября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в августе не изменилась и на 1 сентября составила 17,9%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

Номинальный объём ОФЗ, принадлежащих иностранных инвесторам, к началу сентября увеличился до 2,742 трлн рублей с 2,741 трлн месяцем ранее.

При этом общий объём рынка российских ценных бумаг вырос до 15,303 трлн рублей с 15,301 трлн рублей соответственно.

Напомним, в июле доля нерезидентов в ОФЗ выросла до 17,9% с 17,6% месяцем ранее. Месячное увеличение показателя произошло впервые с сентября 2021 года.

На начало 2022 года доля инвестиций нерезидентов в российских ОФЗ составляла 19,9%, на начало 2021 года — 23,3%.