Бишкек, 22 сентября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу пришёл на заседание парламента Киргизии с предметом, похожим на автомат Калашникова, передают киргизские СМИ сегодня, 22 сентября.

40.мвд.рф Муляж автомата Калашникова

С закрытого заседания, посвящённого вооружённому конфликту на киргизско-таджикской границе, народный избранник также вышел с этим предметом, напоминающим реальное оружие.

Парламентарий заявил журналистам, что это не настоящий автомат, а муляж, который он купил в подарок сыну.

По какой причине он принёс имитирующую боевое оружие игрушку в здание парламента и взял её с собой в зал заседаний, депутат разъяснять не стал.