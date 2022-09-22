Брянск, 22 сентября, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Классы педагогической направленности начали работать в школах Брянска в новом учебном году, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

В пилотном проекте участвуют школы №4,11,36 и 71. Занятия внедряют на базе 10 — 11 классов. Наряду с основными предметами ученикам будут преподавать основы педагогики и психологии. Власти рассчитывают, что благодаря таким классам выпускники школ затем поступят в профильные вузы и пополнят педагогические кадры региона.

Всего в Брянске образовательный процесс осуществляют 5 914 педагогов, в том числе работники дошкольного и дополнительного образования.