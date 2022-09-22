Курск, 22 сентября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Семь мин по курскому приграничному селу Елизаветовка выпустили ВСУ 22 сентября, сообщил в телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Противник успел выпустить 7 мин, после чего был подавлен ответным огнём. Благодарю наших защитников!» — написал Старовойт.

Губернатор уточнил, что пострадавших нет, также обстрел не принёс значительных разрушений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Старовойт сообщил о миномётном обстреле приграничного села в Глушковском районе.