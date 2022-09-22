Ейск, Краснодарский край, , 19:03 — REGNUM В Ейске с прибытием самолета Бе-200 была завершена исследовательская экспедиция «Два капитана», которая проводилась под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России Николая Евменова, командования Воздушно-космических сил, а также Русского географического общества. Об этом сегодня, 22 сентября, телеканал «Звезда» сообщает в своем Telegram-канале.

Самолёт-амфибия Бе-200 Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Результаты данной экспедиции позволят в дальнейшем еще более эффективно осваивать Северный морской путь как для судоходства, так и для осуществления перевозок воздушным транспортом», — подчеркнул Евменов.

Экипажи самолётов-амфибий проводят обследование акватории Северного морского пути и Курильских островов с октября 2020 года. Задачей полётов стало изучение возможности посадки техники на воду и на сушу в условиях северного климата.

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин на полях экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в Камчатском крае заявил о том, что Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны.

«Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, с точки зрения предотвращения чрезвычайных ситуаций, где будет развиваться инфраструктура МЧС. Будет происходить освоение Северного морского пути, где разворачиваются и уже развернулись крупные экономические проекты, в том числе в сфере энергетики, — заявил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие танкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота отработали ведение манёвренного боя в условиях Крайнего Севера и Арктики. Учения прошли совместно с подразделениями артиллерии, где были задействованы реактивные системы залпового огня «Град».

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