Москва, , 17:55 — REGNUM Столичные поликлиники, которые планируется построить или отреставрировать в рамках программы капремонта по новому стандарту будут оснащены бесплатным Wi-Fi. Об этом 22 сентября сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Поликлиника Yarregion.ru

«Все поликлиники Москвы, которые модернизируются по новому стандарту, будут оснащены точками доступа к сети Wi-Fi. В общей сложности бесплатный и высокоскоростной интернет появится более чем в 200 учреждениях — это и поликлиники, которые входят в программу капремонта, и новые строящиеся здания», — сказал заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Илья Тыров.

По её словам, подобные меры позволят посетителям всегда иметь доступ к цифровым возможностям московских поликлиник: электронной медкарте, электронным рецептам, чат-боту, сервису записи на прием и других.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области в 2022 году капитально отремонтируют 32 медучреждения