Запорожье, Бывш. УССР, , 18:03 — REGNUM Покушение на главу администрации Запорожской области Евгения Балицкого, которое готовили спецслужбы бандеровского режима, сорвано. О готовящемся нападении рассказал подозреваемый в причастности к преступлению житель города Мелитополя.

Планирование диверсий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам задержанного Максима Иванова, в покушении так или иначе должны были участвовать в том числе гражданские лица. Сначала о Балицком, о его месте проживания и поездках, собиралась информация в интернете. Некий аноним, как рассказывает Иванов, «предложил расклеивать листовки, но от него я не расклеивал».

«Ему я только передавал координаты, — рассказал он в интервью РИА Новости. — В совокупности он переслал за переданные координаты три тысяч гривен».

Затем этот неизвестный организатор покушения перечислил еще 1,4 тыс. гривен, настойчиво требуя координаты и фотографии дома Балицкого. Запрашивал он информацию и о автомобиле, и о маршрутах передвижения Балицкого.

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