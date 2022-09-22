Уфа, 22 сентября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Вопросы развития торгово-экономических и гуманитарных связей обсудил в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров с делегацией Бахрейна под руководством шейха, президента высшего совета по делам ислама Абдулрахмана бин Мохаммеда Аль-Халифы. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Jayson De Leon Бахрейн

Сообщается, что в Уфе шейх принял участие в торжественных мероприятиях, которые были посвящены 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и открытию новых корпусов Российского исламского университета ЦДУМ России.

«Мне очень приятно в очередной раз побывать в Башкирии, лично встретиться с вами и нашими братьями-мусульманами. С каждым новым визитом мы видим процветание республики. И в этом чувствуется ваше личное участие. Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль-Халифа очень уважает вашу страну и поддерживает хорошие отношения с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — приводит пресс-служба слова шейха.

Он также отметил, что Бахрейн открыт для развития экономических отношений с субъектами Российской Федерации.

Хабиров напомнил, что в Башкирии уделяют большое внимание укреплению межконфессионального согласия и развитию традиционного ислама.

«Последние 30 лет стали временем духовного возрождения мусульман всей России. В Башкирии действует почти 1,5 тысячи мусульманских приходов. И столько же студентов-шакирдов обучается в исламских учебных заведениях. Башкирские деятели религиозного образования внесли заметный вклад в развитие российской богословской школы», — сообщил глава региона.

Он также сообщил, что с арабским миром Башкирию связывает и память о первом полномочном представителе Советской России на Ближнем Востоке, уроженце Башкирии Кариме Хакимове.

«В этом году мы приступаем к созданию мемориального музея в его честь», — сообщил Хабиров.

Сообщается, что шейх Абдулрахман бин Мохаммед Аль-Халифа пригласил главу Башкирии посетить Бахрейн с деловым визитом.