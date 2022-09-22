Екатеринбург, 22 сентября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Свердловской области подписан приказ военного комиссара региона об объявлении частичной мобилизации. Документ подписал врио военкома Сергей Чирков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Из документа следует, что временно проживающим в Свердловской области пребывающим в запасе гражданам России необходимо уехать в места своего постоянного проживания. Что касается жителей региона, то тем, кто получил повестки, нужно явиться в указанное в них место к указанному времени.

Руководителям предприятий, на которых работают призываемые граждане, приказано освободить их от службы и работы, произвести с ними расчёт и обеспечить явку граждан в пункты. указанные в повестках. Тем же пребывающим в запасе гражданам, которые не получили повесток, предписано временно не покидать место жительства без разрешения военкомата.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация населения.