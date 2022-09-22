Тюмень, , 17:48 — REGNUM В Тюмени продлён арест Инессы Б., которую подозревают в соучастии кражи из хранилища Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) 561 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба объединённой судебной системы Тюменской области.

Банк Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Инесса Б. 1969 года рождения подозревается в краже в составе группы у СБРР более полумиллиарда рублей. Из судебных материалов следует, что 26 января 2018 года женщина, будучи сотрудницей банка, вынесла деньги из СБРР в девяти спортивных сумках.

Женщина скрылась, была объявлена в международный розыск. Её обнаружили в июне 2022 года в Испании и экстрадировали в Россию.

По постановлению суда Инесса Б. будет находиться под стражей по 27 ноября 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данному делу уже осуждены два сообщника Инессы Б. Суд приговорил их к трём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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