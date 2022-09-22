Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Двое мужчин попытались обмануть таможенников и провезти через границу России и Эстонии две яхты, не заплатив почти 21 млн рублей пошлины, сообщили 22 сентября в пресс-службе Балтийской таможни.

Яхта пресс-служба Балтийской таможни.

Задумка предприимчивым гражданам казалась простой в исполнении. Они планировали арендовать у одной из эстонских фирм две дорогостоящие яхты, перевезти их через границу с Россией якобы для личного пользования, а на деле сдавать в аренду. Таким образом мужчины решили избежать уплаты пошлины на общую сумму более 20 млн рублей.

«В отношении нарушителей Балтийская таможня возбудила 2 уголовных дела по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере)», — рассказали в ведомстве.

Оба предприимчивых гражданина оформили с повинной, что будет принято во внимание в ходе предварительного расследования и в суде.

Отметим, что данное преступление предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей либо лишение свободы до пяти лет.