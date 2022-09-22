Бишкек, , 17:48 — REGNUM Совет безопасности Киргизии решил предложить секретариату Организации Договора о коллективной безопасности пересмотреть некоторых статьи устава ОДКБ. Об этом заявил секретарь Совбеза Марат Иманкулов в ходе заседания круглого стола, посвящённого вооруженному конфликту на киргизско-таджикской границе.

ОДКБ

Он отметил, что некоторые члены ОДКБ предпочитают разрешать споры с другими участниками Организации не мирным путём, а сугубо силовыми методами.

«Есть цивилизованный метод — когда пограничные вопросы решаются за столом переговоров и с соблюдением интересов обоих государств. Если кто-то из государств-членов решается использовать силу против другого участника Организации, то его нужно исключать из ОДКБ», — подчеркнул глава Совбеза.

ИА REGNUM напоминает, что 14 сентября 2022 года на границе Киргизии и Таджикистана разгорелся очередной вооружённый конфликт. По информации киргизской стороны, таджикские пограничники незаконно проникли на неописанный участок границы в Баткенской области Киргизии.

Военные Таджикистана заняли боевые позиции и обстреляли киргизских пограничников, в том числе из миномётов, в ответ на требование покинуть эту местность. Затем обе страны стянули к границе дополнительные силы.

При этом таджикские военные начали использовать бронетехнику, артиллерию и РСЗО «Град» не только против киргизских пограничников, но и против мирных жителей и гражданских объектов, а также захватывать киргизские сёла.

В итоге 16 сентября власти Киргизии и Таджикистана смогли договориться о прекращении огня, но перестрелки на границе продолжались до 18 сентября.