Белгород, 22 сентября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Большое количество вопросов в социальных сетях Белгородского госуниверситета поступают по поводу объявленной частичной мобилизации. Об этом в своём блоге 22 сентября сообщил ректор вуза Олег Полухин.

Https://www.bsu.edu.ru Белгородский госуниверситет

Руководитель напомнил, что студенты не подлежат призыву в зону специальной военной операции. Однако, если повестку всё-таки вручили — необходимо уведомить об этом вуз.

«Если в ваш адрес пришла повестка, сразу сообщите об этом мне через форму «Вопрос ректору» или напишите в нашем университетском чате в телеграм-канале. Мы выясним все обстоятельства и свяжемся с вами», — написал ректор.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сенября началась частичная мобилизация резервистов.