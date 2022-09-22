Казань, , 18:24 — REGNUM В Казани с 23 по 25 сентября пройдут всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Греко-римская борьба Minsport. tatarstan.ru

Турнир состоится во дворце единоборств «Ак Барс». По результатам соревнований определят кандидатов в сборную юниорскую команду России на 2023 год. В качестве участников впервые в этом году зарегистрировались 410 спортсменов из 60 регионов РФ. Татарию представят 23 атлета.

Соревнования посвящены памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова, проводятся с 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области после восьмилетнего перерыва пройдет престижный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». В конце октября в регион съедутся сильнейшие атлеты 15-16 лет из России и Белоруссии.

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