Орел, 22 сентября, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Житель Орловской области осуждён к длительному лишению свободы за совершение убийства своего знакомого. Приговор был вынесен судом на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд признал мужчину виновным в том, что в августе 2020 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесный конфликт со своим знакомым, а затем не менее двух раз ударил того деревянной палкой в правую теменно-височную область головы. Мужчина скончался.

Присяжные пришли к единодушному выводу о виновности подсудимого в совершении указанного преступления и вынесли обвинительный вердикт. Ливенский районный суд, на основании решения присяжных, назначил фигуранту наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Приговор районного суда не вступил в законную силу.

Отметим, что ранее по данному делу был вынесен оправдательный приговор, однако по результатам рассмотрения апелляционного представления прокуратуры он был отменён.