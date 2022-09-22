Мурманск, 22 сентября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Мурманской области в первую очередь в Вооруженные силы РФ мобилизуют тех, кто отслужил в армии не более пяти лет. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Андрей Чибис.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Провели расширенное заседание призывной комиссии по частичной мобилизации. Командующий Северным флотом Александр Моисеев подчеркнул, что в первую очередь будут мобилизованы молодые люди, отслужившие в армии не более 5 лет назад и имеющие навыки военной службы», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области планируют мобилизовать порядка тысячи человек.