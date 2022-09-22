Афины , 22 сентября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана обвинили в агрессивной антигреческой политике. На эту тему высказался 22 сентября в беседе с журналистами официальный представитель правительства Греции Иоаннис Иконому.

Lfdder Турция, Греция и разделённый Кипр

По словам греческого дипломата, Эрдоган использует трибуну ГА ООН для распространения лживых новостей и «как средство вульгарной пропаганды с необоснованными претензиями и неприемлемыми суждениями в адрес Греции». Эти действия Анкары «не соответствуют целям и принципам ООН».

Иконому также заявил, что Турция при нынешнем президенте сама «отошла от западных цивилизационных достижений и теперь находится вне рамок международного права».

Напомним, Эрдоган на ГА ООН заявил, что Греция сделала из Эгейского моря «кладбище беженцев», спасает же мигрантов Турция, в том числе детей. По мнению главы Турции, Греция делает это намеренно в рамках «политики провокаций и напряжённости».

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