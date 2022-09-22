Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 19:01 — ИА Регнум. На Балтийском заводе (входит в состав АО «ОСК») прошла торжественная церемония памятного гашения почтовой марки с изображениями атомных ледоколов «Арктика» и «Сибирь» проекта 22 220. Впервые спецгашение прошло одновременно на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и на атомном ледоколе «Сибирь» в Мурманске. Одновременное гашение марки происходит в пятилетнюю годовщину спуска на воду УАЛ «Сибирь», как на самом ледоколе, так и на заводе-изготовителе. Кроме того, был изготовлен памятный художественный штемпель с датой гашения — 22 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба Балтийского завода.

Пресс-служба АО «Балтийский завод» Ледокол «Арктика»

Погашенная почтовая продукция становится уникальной и получает особое филателистическое значение. После этого штемпель одного дня поступит на хранение в АО «Марка», а сами марки и конверты с изображением атомных ледоколов из серии «Морской флот России» начнут поступать с сегодняшнего дня в почтовые отделения страны.

«Атомный ледокольный флот — уникальное достижение российских судостроителей. Его возрождение — один из главных результатов работы ОСК за 15 лет. Рады, что наше предложение увековечить на марках новейшие образцы атомных ледоколов — «Арктику» и «Сибирь» — было поддержано, это прекрасный подарок к юбилею корпорации», — отметилАлексей Рахманов, генеральный директор АО «ОСК».

РанееИА REGNUM сообщало, что Росатом планирует заключить контракт на строительство двух новых атомных ледоколов. Новые судна станут пятым и шестым универсальными атомными ледоколами проекта 22 220. Соответствующий контракт будет подписан в ближайшее время.

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