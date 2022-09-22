Москва, 22 сентября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Тепло начало поступать во все социальные учреждения Москвы. Об этом 22 сентября заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

«Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим, проходят штатно и в строгом соответствии с утвержденным графиком. Отопление уже включили во всех социальных учреждениях — школах, детских садах, больницах, поликлиниках и других объектах», — сказал Бирюков.

При этом чиновник напомнил, что в 2022 году отопительный сезон начался досрочно, из-за низких температур.