Владимир, , 17:35 — REGNUM Четыре стационарных участка откроют 27 сентября для голосования по референдуму о воссоединении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ во Владимире. С 23 сентября можно будет проголосовать вне помещений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе администрации области.

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Проведением голосования занимаются участковые избирательные комиссии референдумов соответствующих областей. Выездное голосование пройдёт 23 сентября в Гусь-Хрустальном, Судогодском, Муромском, Меленковском, Вязниковском, Гороховецком, Селивановском районах и округе Муром.

24 сентября комиссии отправятся в Киржачский, Кольчугинский, Александровский районы и город Коврове.

25 сентября организуют голосование во Владимире, Суздальском, Юрьев-Польском, Петушинском, Собинском районах, а 26 сентября — в Камешковском районе.

27 сентября голосование по референдуму будет организовано на четырёх стационарных участках в Городском дворце культуры Владимира.

Владимирский избирком предоставит комиссиям ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей необходимое оборудование и материалы.