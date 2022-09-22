Донецк, 22 сентября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Число мирных жителей Донецка, получивших ранения в результате обстрела центра города боевиками ВСУ, увеличилось до семи, сообщает 22 сентября штаб территориальной обороны ДНР.

Народная милиция ДНР Донецк во время массированного обстрела со стороны ВФУ

Шестеро мирных жителей были убиты обстрелом ВСУ.

«При обстреле ВФУ центра Донецка число раненых возросло до семи человек, ещё шесть мирных жителей погибли», — указано в сообщении штаба.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что этот обстрел центра Донецка, по предварительным данным, был произведен из французских 155-мм гаубиц CAESAR.