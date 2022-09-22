Курск, 22 сентября 2022, 17:27 — REGNUM Бандеровские боевики ведут миномётный обстрел приграничного села Елизаветовка (Глушковский район, Курская область), заявил 22 сентября глава региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.
«Подробности сообщу позже», — написал губернатор.
Ранее глава Курской области сообщил о продлении до 7 октября жёлтого уровня террористической опасности в регионе.
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