Курск, , 17:27 — REGNUM Бандеровские боевики ведут миномётный обстрел приграничного села Елизаветовка (Глушковский район, Курская область), заявил 22 сентября глава региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Огонь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Подробности сообщу позже», — написал губернатор.

Ранее глава Курской области сообщил о продлении до 7 октября жёлтого уровня террористической опасности в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Курский губернатор: на электроподстанцию Суджа сброшено взрывное устройство

Читайте развитие сюжета: В результате обстрела ВСУ центра Донецка ранено семь человек