Курск, 22 сентября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Бандеровские боевики ведут миномётный обстрел приграничного села Елизаветовка (Глушковский район, Курская область), заявил 22 сентября глава региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

«Подробности сообщу позже», — написал губернатор.

Ранее глава Курской области сообщил о продлении до 7 октября жёлтого уровня террористической опасности в регионе.