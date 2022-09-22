Казань, 22 сентября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В Татарии во всех храмах и монастырях во время богослужений будут возноситься особые прошения о российском воинстве. Об этом сообщает пресс-служба митрополии Татарии.

Алексей Колчин ИА REGNUM В храме

Поминовение защищающих Отечество воинов будет совершаться на сугубой ектении за вечерней, утреней и Божественной литургией, уточнили в митрополии.

ИА REGNUM напоминает, настоятель храма Богоявления Господня в селе Исаково Зеленодольского района Татарии — иерей Анатолий Григорьев погиб 9 сентября при исполнении пастырских обязанностей по духовному окормлению военнослужащих сформированного в республике батальона «Алга».

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