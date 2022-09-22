Белгород, 22 сентября 2022, 17:22 — REGNUM Участки для голосования беженцев на референдуме по воссоединению ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ откроются в трёх муниципалитетах Белгородской области. Об этом журналистам 22 сентября сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев.
Голосование проводят зарубежные комиссии инициаторов референдума. В Белгородской области будут работать по три комиссии от ЛДНР и по одной от Запорожской и Херсонской областей. Региональный избирком окажет им всяческое содействие.
Для участников референдума открыта многоканальная бесплатная телефонная линия: 8-800-200-00-20.