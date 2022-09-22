Челябинск, 22 сентября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Челябинский губернатор Алексей Текслер предупредил земляков о возможном распространении фейков. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

GDJ Фейк-ньюс

«Обращаюсь ко всем жителям региона, прошу всех ориентироваться на официальную информацию органов власти, военных комиссариатов, не верить фейкам и непроверенным сообщениям в социальных сетях, телефонным звонкам», — сказал чиновник. И добавил, что также вероятна активизация мошенников, которые будут предлагать свои услуги под видом «решал».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Её объявил президент Владимир Путин. В рамках неё предстоит призвать в армию лиц, которые уже служили и имеют военно-учётную специальность.