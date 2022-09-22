Нью-Йорк, США, , 17:37 — REGNUM В одном из жилых домов Нью-Йорка найдены несколько чемоданов с частями тела молодой женщины, сообщает 22 сентября газета Daily Mail.

Убийство Mate Marschalko

Полиция нашла расчлененное тело в квартире дома, расположенного в районе Бруклин. Полицейские обнаружили его, прибыв на вызов с жалобой на неприятный запах.

По предварительным данным, останки принадлежат 20-летней женщине, проживавшей в этой квартире.

По словам соседей, они часто слышали громкие споры девушки с ее молодым человеком, которого теперь разыскивают.

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