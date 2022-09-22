Москва, , 17:18 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту интересов лиц, которые утрачивают жилое помещение вследствие признания сделки по его приобретению недействительной, внесен правительством РФ в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправки предлагается внести в законодательство о банкротстве. В документе предусмотрено, что часть средств, вырученных от реализации помещения, в размере суммы денежных средств, переданных гражданином должнику по недействительной сделке, должны быть возвращены этому гражданину, минуя конкурсную массу должника. До перечисления денежных средств гражданин и члены его семьи, совместно проживающие в жилом помещении, сохраняют право пользования им.

Также покупателю по сделке, признанной недействительной, предоставляется право выкупа жилого помещения до его выставления на торги. В этом случае обязательства по договору купли — продажи жилого помещения могут быть исполнены путем проведения зачета суммы денежных средств и стоимости иного имущества, переданных гражданином должнику по недействительной сделке, и доплаты разницы между этой суммой и ценой договора.

Кроме того, гражданин также имеет право участвовать в торгах по продаже жилого помещения по общим правилам, предусмотренным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

В правительстве пояснили, что в случае признания торгов несостоявшимися у гражданина возникает право на заключение в разумный срок договора купли-продажи жилого помещения по цене, равной начальной цене продажи первых или повторных торгов, или минимальной цене продажи торгов посредством публичного предложения.