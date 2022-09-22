Калуга, 22 сентября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Калужская область готова к проведению референдумов по вопросу вхождения в состав Российской Федерации для граждан ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей бывш. УССР. Об этом 22 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября на территории пунктов временного размещения, а также на стационарных участках по адресам: г. Калуга, ул. Ленина, д.74 — «Народный дом»; г. Обнинск, пр. Ленина, д. 153 — Дворец спорта «Олимп»; г. Людиново, ул. Крупской, д. 66 — «Дом детского творчества». Также будет организовано голосование вне помещений и транспортное обеспечение для доставки участников референдумов из других муниципальных образований.

По вопросам участия в референдуме рекомендуется обращаться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по референдуму: 8-800-200-00-20 — бесплатный многоканальный телефон; 8 (4842) 76-82-66 — «горячая линия» в городе Калуге.