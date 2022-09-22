Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Американская компания Tesla объявила об отзыве почти 1,1 млн электромобилей из-за возможных проблем со стеклоподъемником, сообщает 22 сентября Reuters.

Tesla

Ранее часть клиентов пожаловалась на неисправную работу автоматической системы закрывания окон, рассказали представители национального управления дорожной безопасности США (NHTSA).

NHTSA объяснило, что бракованные окна оказывают чрезмерное давление при закрытии, что потенциально может привести к травмированию водителя или пассажира.

Под отзыв попали модели Model 3, Model Y, Model S и Model X. Год выпуска автомобилей варьируется от 2017-го до 2022-го.

Напомним, что ранее Tesla отозвала почти 200 тысяч электромобилей в Китае из-за возможных рисков безопасности.

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