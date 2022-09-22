Вашингтон, 22 сентября 2022, 17:13 — REGNUM Американская компания Tesla объявила об отзыве почти 1,1 млн электромобилей из-за возможных проблем со стеклоподъемником, сообщает 22 сентября Reuters.
Ранее часть клиентов пожаловалась на неисправную работу автоматической системы закрывания окон, рассказали представители национального управления дорожной безопасности США (NHTSA).
NHTSA объяснило, что бракованные окна оказывают чрезмерное давление при закрытии, что потенциально может привести к травмированию водителя или пассажира.
Под отзыв попали модели Model 3, Model Y, Model S и Model X. Год выпуска автомобилей варьируется от 2017-го до 2022-го.
Напомним, что ранее Tesla отозвала почти 200 тысяч электромобилей в Китае из-за возможных рисков безопасности.
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