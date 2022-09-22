Курск, 22 сентября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Приграничное село Елизаветовка Глушковского района Курской области обстреливают из миномётов, сообщил 22 сентября губернатор Роман Старовойт.

Официальный сайт Администрации Курской Области Роман Старовойт

«ВСУ ведут минометный обстрел приграничного села Елизаветовка Глушковского района. Подробности сообщу позже», — написал в соцсетях Старовойт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября на электроподстанцию Суджа в Курской области было сброшено взрывное устройство. Пожар удалось быстро потушить.