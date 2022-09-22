Москва, 22 сентября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование норм о предоставлении мер социальной защиты, правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Устанавливается обязательство реализации мер социальной поддержки в электронном виде с возможностью обращения за их получением через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и получения сведений, необходимых для предоставления мер социальной защиты (поддержки), только посредством межведомственного взаимодействия.

Также устанавливается обязательное получение документов и сведений, необходимых для принятия решения о предоставлении меры социальной защиты (поддержки), в порядке межведомственного взаимодействия.

Инициатива обеспечивает реализацию задач в соответствии с перечнем поручений президента России о поэтапном переходе к предоставлению по принципу «одного окна» в формате «Социального казначейства» федеральных мер социальной поддержки по факту наступления жизненной ситуации, предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах (МФЦ).