Москва, , 17:18 — REGNUM Ещё 87 канадцев стали невъездными в Россию, сообщили 22 сентября в пресс-службе российского МИД. Стоп-лист расширен «в ответ на периодически вводимые правящим в Канаде режимом Джастина Трюдо антироссийские санкции».

МИД России © ИА REGNUM

Отмечается, что Канада сегодня расплачивается за введённые ею санкции в отношении представителей власти России всех уровней, а также журналистов, деятелей культуры и простых граждан страны, «не устраивающих чем-либо официальную Оттаву».

В числе подпавший под персональные санкции — «главы провинций и территорий [Канады], военные, руководители компаний, поставляющих киевскому неонацистскому режиму вооружения и технологии двойного назначения, и активисты пробандеровских структур». Стоп-лист будет расширяться.

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