Зеленодольский район, Татария, , 17:22 — REGNUM В селе Айша Зеленодольского района Татарии с помощью инновационных технологий 3D-печати возводится первый в России жилой комплекс. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба муниципалитета.

Строительство дома с помощью 3D-принтера Zelenodolsk. tatarstan.ru

На основе трехмерной модели 3D-принтер с помощью роботизированного «крана-руки» наносит послойно определенную бетонную смесь, создавая конструкцию прямо на строительной площадке.

По словам глава Зеленодольского района Михаила Афанасьева, использование 3D-печати в строительстве снизит трудозатраты, минимизирует человеческие ошибки, безотходно и безопасно.

«Очень нестандартный подход, который, я уверен, в будущем будет набирать популярность», — считает глава района.

Срок постройки одного дома занимает 21 день, период эксплуатации составляет до 120 лет.

Ранее ИА REGNUM передавало, научно-производственное объединение «Энергомаш» (входит в Роскосмос) начнет создавать узлы ракетных двигателей с применением новых технологий. С 2023 года будет реализовываться опытно-конструкторская работа «Отражение», предполагающая создание элементов двигателей с применением аддитивных технологий.

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