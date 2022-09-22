Старополтавский район, Волгоградская область, 22 сентября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Грузовик с зерном с волгоградским регистрационным номером перевернулся на обочине трассы под Саратовом. Автомобиль числился в угоне, по подозрению в краже задержан житель Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в России

С заявлением о пропаже автомобиля в полицию обратился индивидуальный предприниматель из Старополтавского района. В кузове грузовика находилось 11 тонн ячменя, по словам фермера, стоимость зерна превышала 100 тысяч рублей.

Опрокинутый «ЗИЛ» обнаружили брошенным на обочине трассы в Саратовской области. Оперативники задержали подозреваемого — 37-летнего жителя Палласовского района. Как пояснил задержанный, он в состоянии опьянения сел за руль, зерно намеревался продать и присвоить деньги, но в пути не справился с управлением.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.