Нью-Дели, 22 сентября 2022, 17:04 — REGNUM Необходим диалог с целью скорейшего урегулирования ситуации на территории б. УССР, сообщил 22 сентября журналистам официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.
Он выразил официальную позицию Нью-Дели о том, что прекращение огня должно быть немедленно осуществлено и что для этого нужно урегулировать «продолжающийся конфликт посредством диалога и дипломатии». Нужно уважать суверенитет стран и их территориальную целостность.
Багчи добавил, что сегодня он всего лишь повторяет позицию, которую индийский премьер-министром Нарендра Моди высказал в Узбекистане на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
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