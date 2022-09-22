Нью-Дели, , 17:04 — REGNUM Необходим диалог с целью скорейшего урегулирования ситуации на территории б. УССР, сообщил 22 сентября журналистам официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

Индия и Россия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он выразил официальную позицию Нью-Дели о том, что прекращение огня должно быть немедленно осуществлено и что для этого нужно урегулировать «продолжающийся конфликт посредством диалога и дипломатии». Нужно уважать суверенитет стран и их территориальную целостность.

Багчи добавил, что сегодня он всего лишь повторяет позицию, которую индийский премьер-министром Нарендра Моди высказал в Узбекистане на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

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