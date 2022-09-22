Вашингтон, 22 сентября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Киевский министр энергетики Герман Галущенко обсудил с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм потенциальное введение санкций против российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», сообщает 22 сентября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Более подробная информация о встрече пока не раскрывается.

Напомним, Владимир Зеленский в прошлом месяце заявил, что считает «ненормальным», что западные страны до сих пор не ввели санкции против Росатома.