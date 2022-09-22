Москва, , 17:07 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» будет возвращать мобилизованным гражданам России деньги, потраченные на авиабилеты, купленные до 21 сентября 2022 года, сообщает 22 сентября пресс-служба компании.

Самолет «Аэрофлота» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кроме того, члены семей мобилизованных, которые не смогли воспользоваться авиабилетами из-за мобилизации, также смогут получить деньги назад.

«Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету. ПАО «Аэрофлот» признает отказ такого пассажира от перевозки вынужденным и производит полный возврат денежных средств за неиспользованные участки перевозки», — указано в сообщении.

Уточняется, что для возврата денег гражданин должен лично обратиться по месту покупки авиабилета и предъявить любой из документов, подтверждающих его право на возврат денежных средств.

Такими документами будут считаться: повестка; мобилизационное предписание с документами, подтверждающими, что воинская часть, к которой приписан гражданин, переведена в военное состояние; документы (в свободной форме), подтверждающие, что гражданину отказано в праве выезда с места жительства из-за его нахождения на воинском учете.

«При предъявлении иных документов решение о возврате денежных средств будет приниматься при обращении по месту приобретения авиабилета», — отмечает пресс-служба компании «Аэрофлот».

«Если пассажир (гражданин), призванный в ходе частичной мобилизации, убыл по месту службы и не может лично обратиться для проведения вынужденного возврата денежных средств, возврат возможно произвести третьему лицу при предъявлении вышеуказанных документов или их копий, а также доверенности на получение денежных средств по перевозочному документу пассажира», — поясняет авиаперевозчик.

Кроме того, запрос на возврат денег можно составить через форму обратной связи на сайте перевозчика, приложив к нему один из вышеуказанных документов.

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